Après avoir déjà soutenu Carlos Alcaraz il y a quelques jours, Novak Djokovic a profité de sa confé­rence de presse d’avant‐tournoi à Madrid pour encenser l’Espagnol, dont les accom­plis­se­ments à 21 ans sont selon lui uniques.

« Avec ses résul­tats, à son âge, on peut même dire qu’il a fait plus que nous trois. Il a toute sa carrière devant lui et beau­coup de temps mais il a tout ce qu’il faut pour faire l’his­toire. On a eu des domi­na­tions oui. Bien sûr, Rafa sur terre, Roger sur gazon ou moi sur dur où j’ai tout gagné pendant trois ou quatre ans de suite. Mais tout ceci est arrivé, en tout cas pour moi, quand j’avais 23 ou 24 ans. En fait, on peut dire que j’ai réussi à dominer de mes 23 à 33 ans. Mais Carlos, il n’a même pas encore 23 ans. Il faut se souvenir de son âge. Ce qu’il a fait, à son âge, ce n’est pas normal. Donc, je suis sûr qu’on va le voir sur les plus grandes scènes avec beau­coup de trophées dans les 10 ou 15 prochaines années, aussi long­temps qu’il jouera ».

A noter que le Serbe affron­tera Matteo Arnaldi pour son entrée en lice au deuxième tour dans la capi­tale espagnole.