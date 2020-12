Le Masters 1000 de Madrid a déjà lancé sa campagne. Avec Novak Djokovic et Naomi Osaka comme têtes de pont. Feliciano Lopez affiche clairement ses envies, et ses ambitions. On sait que le tournoi sera plus long en 2021, sur dix jours, et que le Caja Magjica va aussi avoir bientôt un court supplémentaire.