Présent hier soir pour assister à un match de basket de l’Euroligue entre le Real de Madrid et l’Etoile Rouge de Belgrade, Novak Djokovic a bien voulu lâcher quelques mots au media Movistar présent pour couvrir le match.

« J’espère pouvoir parti­ciper. J’ai quelques problèmes physiques et je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer, mais je vais essayer » a déclaré le Serbe qui entre­tien donc le suspens au sujet de sa parti­ci­pa­tion au Masters1000 orga­nisé à la Caja Magica.

Ce sera sa 14ème parti­ci­pa­tion. Son bilan à Madrid est très favo­rable avec 30 victoires pour 10 défaites sachant qu’il a soulevé le trophées trois fois (2011, 2016, 2019)

Si le Serbe ne peut s’ali­gner, il ne lui restera plus que Rome pour se préparer pour Roland‐Garros.

Maintenant chacune de ses sorties est un évène­ment, c’est aussi pour cela incons­ciem­ment que Nole fait durer le suspense…