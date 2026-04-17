Présent hier soir pour assister à un match de basket de l’Euroligue entre le Real de Madrid et l’Etoile Rouge de Belgrade, Novak Djokovic a bien voulu lâcher quelques mots au media Movistar présent pour couvrir le match.
« J’espère pouvoir participer. J’ai quelques problèmes physiques et je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer, mais je vais essayer » a déclaré le Serbe qui entretien donc le suspens au sujet de sa participation au Masters1000 organisé à la Caja Magica.
Ce sera sa 14ème participation. Son bilan à Madrid est très favorable avec 30 victoires pour 10 défaites sachant qu’il a soulevé le trophées trois fois (2011, 2016, 2019)
Si le Serbe ne peut s’aligner, il ne lui restera plus que Rome pour se préparer pour Roland‐Garros.
Maintenant chacune de ses sorties est un évènement, c’est aussi pour cela inconsciemment que Nole fait durer le suspense…
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 08:10