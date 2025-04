S’ils ne se sont pas affrontés depuis leur quart de finale à l’Open d’Australie en janvier dernier (remporté par le Serbe), Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se retrouvent régu­liè­re­ment dans la même partie de tableau.

Ce n’était pas le cas à Monte‐Carlo, où ils n’au­raient pu se défier qu’en finale, mais c’est le cas lors du Masters 1000 de Madrid à venir (23 avril au 4 mai).

Un duel entre les deux hommes est possible en demi‐finales dans la capi­tale espa­gnole. Reste à savoir si Djokovic passera les obstacles nommés Matteo Arnaldi, Ugo Humbert ou encore Matteo Berrettini ou Jack Draper. Et si Alcaraz pourra tenir son rang à domi­cile après s’être blessé en finale à Barcelone contre Holger Rune.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

Les quarts de finale potentiels :

🌟 Potenciales cuartos de final (por ranking) 🌟



[1] Zverev vs [7] Rublev

[3] Fritz vs [8] Rune

[5] Draper vs [4] Djokovic

[6] De Miñaur vs [2] Alcaraz#MMOPEN