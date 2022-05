Novak Djokovic a beau­coup aimé sa perfor­mance au 1er tour contre Gaël Monfils à Madrid. Parti se préparer au Monténégro après avoir pêché en finale à Belgrade contre Andrey Rublev, le numéro 1 mondial se veut confiant et opti­miste pour les jours et les semaines à venir.

« C’est diffi­cile de comparer les matchs. Ici, avec l’al­ti­tude, les condi­tions sont diffé­rentes. À Belgrade, je suis arrivé en finale après avoir disputé trois matchs accro­chés en trois sets, j’étais un peu épuisé physi­que­ment au moment du troi­sième set décisif. Là, c’était le premier match du tournoi. J’ai eu une semaine, dix jours pour me préparer. J’ai fait tout ce qui était possible pour construire ma forme et m’amé­liorer dans le jeu. Je suis très content que ça paie. Je me sentais bien sur le court. C’est le bon processus, je vais dans la bonne direc­tion », a assuré Nole en confé­rence de presse.

Pour rappel, il affronte Andy Murray ce jeudi à midi en huitièmes de finale.