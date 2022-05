Avec seule­ment deux victoires, contre Gaël Monfils et Hubert Hurkacz, Novak Djokovic se retrouve déjà dans le dernier carré du Masters 1000 de Madrid. Il le doit au forfait d’Andy Murray avant les quarts de finale, alors qu’ils auraient dû s’af­fronter pour la 37e fois. Le numéro 1 mondial s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse.

« Je voulais jouer contre lui, bien sûr, mais ça arrive et ce n’est pas la première fois que quel­qu’un me permet de fran­chir un tour de cette façon. Disons que ça m’a permis de ‘entraîner et d’épar­gner de l’énergie pour la suite. »