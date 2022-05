Novak Djokovic n’a jamais caché l’ad­mi­ra­tion de son fils, Stefan (7 ans), pour son plus grand rival, Rafael Nadal.

« Il sautait partout à chaque point de Rafa », avait révélé le numéro 1 mondial en parlant de la finale de la finale de l’Open d’Australie entre le Majorquin et Daniil Medvedev. Mais depuis, le petit garçon de Nole a changé d’avis ! La faute au phéno­mène du circuit.

« Maintenant, Rafa n’est plus le numéro 1 de mon fils. Il me dit que Carlos est le numéro 1, qu’il le préfère à Rafa. Quand il joue, il essaie de les imiter tous les deux », a souri Djokovic sur la chaîne Twitch du tournoi de Madrid.

Stefan Djokovic risque donc de « vibrer » et d’avoir le coeur partagé cette semaine car Nadal et Alcaraz peuvent se retrouver en quarts. Et le gagnant affron­tera probablement…son père !