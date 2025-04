Rapidement de passage en confé­rence de presse après sa nouvelle défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Madrid face à Matteo Arnaldi, son deuxième revers d’af­filée pour ses débuts sur un tournoi et son quatrième sur les cinq derniers tour­nois, le Serbe s’est montré parti­cu­liè­re­ment résigné, expli­quant fina­le­ment que c’était la logique des choses.

« Pour être honnête, ce n’est pas grand‐chose. J’espérais pouvoir jouer un match de plus qu’à Monte‐Carlo. Je dois dire que c’est une nouvelle réalité pour moi. Vous savez, essayer de gagner un match ou deux, sans vrai­ment penser à aller loin dans le tournoi. C’est un senti­ment complè­te­ment diffé­rent de ce que j’ai connu en plus de 20 ans de tennis profes­sionnel, donc c’est un défi pour moi menta­le­ment de faire face à ce genre de sensa­tions sur le court, de sortir tôt main­te­nant régu­liè­re­ment dans les tour­nois. Mais, vous savez, c’est, je suppose, le cycle de la vie et de la carrière (sourire). Cela devait finir par arriver. »