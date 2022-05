Auteur du meilleur match du tournoi et même de sa saison face à Hubert Hurkacz ce vendredi, Novak Djokovic s’est exprimé sur le court à propos de cette victoire convain­cante et de sa future demi‐finale où il pour­rait retrouver un certain Rafael Nadal. Et visi­ble­ment, cela ne lui fait pas grand chose.

« C’était des condi­tions diffé­rentes de mon dernier match. Il faisait beau­coup plus chaud, les balles rebon­dissent beau­coup plus. Je suis globa­le­ment content de mon service et c’est une très bonne chose. Je vais regarder le match entre Carlos (Alcaraz) et Rafa (Nadal) détendu. Une chose est sûre, c’est que demain je vais affronter un Espagnol. Si je suis impa­tient d’af­fronter Nadal ? Je me fiche de savoir qui sera de l’autre côté du filet. »