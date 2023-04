Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Madrid, Dominic Thiem, opposé au reve­nant Kyle Edmund pour son entrée en lice ce jeudi, n’a pas tremblé en s’im­po­sant après deux sets et 1h30 de jeu (6−4, 6–1). Une sixième victoire sur les neuf derniers matchs pour l’Autrichien affron­tera Stefanos Tsitsipas pour le choc du deuxième tour dans la capi­tale espagnole.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 93e joueur mondial est revenu sur ses sensa­tions sur ce court qu’il connaît bien pour avoir disputé deux finales en 2017 et 2018 (battu par Nadal et Zverev).

« J’adore ce court, j’y ai de très bons souve­nirs et j’y ai joué de très bons matches. En termes de résul­tats, c’est de loin mon meilleur tournoi Masters 1000 de l’ATP, il est donc temps de travailler sur cette répu­ta­tion. Autrefois, j’étais très diffi­cile à battre sur terre battue, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, mais je sens que je m’amé­liore et que je suis de nouveau en forme. »