Petite sensa­tion sur le court central Manolo Santana, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Jannik Sinner a en effet perdu un set, seule­ment son deuxième dans cette caté­gorie de tournoi sur ses 46 derniers disputés, ce vendredi, face au Français, Benjamin Bonzi.

Battu au jeu décisif, 8 points à 6, après plus d’une heure de jeu, le numéro 1 mondial, qui fait face à un Tricolore inspiré, a fait part de sa frus­tra­tion auprès de sa box et son entraî­neur, Darren Cahill, après cette petite déconvenue.

« Un coup je suis bon, un coup je ne le suis pas », a lancé Sinner à son coach avant la réponse de ce dernier : « Reste fort menta­le­ment, allez, ne le laisse pas te prendre ton service. »

🦊 “On one point I’m good […] on the other I’m not…”



Darren : “Stay strong mentally here, C’mon, don’t let him break your serve.” pic.twitter.com/BJD5Duu851 — janniksin archive (@sinnervideos) April 24, 2026

Des conseils appli­qués à la lettre puisque l’Italien a déjà réalisé le double break dans la deuxième manche…