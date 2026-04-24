Petite sensation sur le court central Manolo Santana, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.
Jannik Sinner a en effet perdu un set, seulement son deuxième dans cette catégorie de tournoi sur ses 46 derniers disputés, ce vendredi, face au Français, Benjamin Bonzi.
Battu au jeu décisif, 8 points à 6, après plus d’une heure de jeu, le numéro 1 mondial, qui fait face à un Tricolore inspiré, a fait part de sa frustration auprès de sa box et son entraîneur, Darren Cahill, après cette petite déconvenue.
« Un coup je suis bon, un coup je ne le suis pas », a lancé Sinner à son coach avant la réponse de ce dernier : « Reste fort mentalement, allez, ne le laisse pas te prendre ton service. »
🦊 “On one point I’m good […] on the other I’m not…”— janniksin archive (@sinnervideos) April 24, 2026
Darren : “Stay strong mentally here, C’mon, don’t let him break your serve.” pic.twitter.com/BJD5Duu851
Des conseils appliqués à la lettre puisque l’Italien a déjà réalisé le double break dans la deuxième manche…
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:45