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En diffi­culté, Jannik Sinner s’adresse à son coach après son premier set perdu contre Benjamin Bonzi : « Un coup je suis bon, un coup je ne le suis pas »

Par
Thomas S
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Petite sensa­tion sur le court central Manolo Santana, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. 

Jannik Sinner a en effet perdu un set, seule­ment son deuxième dans cette caté­gorie de tournoi sur ses 46 derniers disputés, ce vendredi, face au Français, Benjamin Bonzi. 

Battu au jeu décisif, 8 points à 6, après plus d’une heure de jeu, le numéro 1 mondial, qui fait face à un Tricolore inspiré, a fait part de sa frus­tra­tion auprès de sa box et son entraî­neur, Darren Cahill, après cette petite déconvenue.

« Un coup je suis bon, un coup je ne le suis pas », a lancé Sinner à son coach avant la réponse de ce dernier : « Reste fort menta­le­ment, allez, ne le laisse pas te prendre ton service. »

Des conseils appli­qués à la lettre puisque l’Italien a déjà réalisé le double break dans la deuxième manche…

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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