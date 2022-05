Jamais battu lors de ses trois confron­ta­tions face à Hubert Hurkacz, Novak Djokovic a continué sur cette lancé, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

Extrêmement concentré et appliqué dès le début de la rencontre, le numéro 1 mondial, qui n’a joué qu’un seul match depuis l’ou­ver­ture du tournoi après le forfait de Murray en huitièmes de finale, break d’en­trée son adver­saire. Le ton est donné. Jamais inquiété sur sa mise en jeu, le Serbe conclut logi­que­ment la première manche en 30 minutes sur le score de 6 jeux à 3.

Scénario iden­tique ou presque dans le deuxième set, où, toujours sans concéder la moindre balle de break, Djokovic s’empare du service de son adver­saire lors du cinquième jeu et ne sera plus jamais rejoint. Malgré deux balles de match manquées, à 5–3 sur le service du Polonais, Novak Djokovic s’im­pose, 6–3, 6–4, après seule­ment 1h20 de jeu, et envoie enfin un message auto­ri­taire après un début de saison logi­que­ment diffi­cile.

Mine de rien, le numéro 1 mondial vient de réaliser le meilleur match de sa saison, tout cela à 24 heures d’un duel, quoi­qu’il arrive, très attendu face à Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz. On a déjà hâte !