Le tableau prin­cipal du Masters 1000 de Madrid débute ce mercredi.

Situé à 660 mètres d’al­ti­tude, ce tournoi est l’un des plus parti­cu­liers du circuit à cause de sa posi­tion géogra­phique. Cela modifie consi­dé­ra­ble­ment les condi­tions de jeu et les habi­tudes de certains joueurs.

Qui de mieux que le respon­sable du service cordage du tournoi, Eric Ferrazzi, pour en parler ? Le Français s’est confié dans un entre­tien exclusif auprès de nos confrères espa­gnols de Punto de Break.

Il a notam­ment expliqué que Rafael Nadal ne chan­geait jamais sa tension contrai­re­ment à beau­coup de ses concurrents.

« Rafa est à 25kg et n’est pas sensible aux chan­ge­ments d’al­ti­tude, de tempé­ra­ture ou d’hu­mi­dité, mais main­tient, quoi qu’il arrive, cette tension et se charge, avec son tennis, de s’adapter aux condi­tions, en ayant une grande confiance en lui. Ce qu’il fait est très inha­bi­tuel. De plus, leurs cordes verti­cales et hori­zon­tales ont la même tension, tandis que de nombreux joueurs de tennis décident de mettre un ou deux kilos de tension supplé­men­taires dans les cordes verti­cales car, étant plus longues, elles se détendent plus tôt. C’est le cas de Carlos Alcaraz, qui enfile les hori­zon­tales à 24 kg et les verti­cales à 26 kg. »