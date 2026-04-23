Pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils pour­suit sa tournée d’adieux, tournoi après tournoi.

Ce jeudi, le Français dispu­tait ainsi son ultime match à Madrid. Il s’est incliné dès le premier tour face à l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial), en deux sets (6−3, 6–4) et 1h19 de jeu.

A lovely embrace 🤗



Ugo Carabelli defeats Monfils 6–3 6–4 in the Frenchman’s final match in Madrid #MMOpen pic.twitter.com/NSmjGoymTf — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’ancien joueur Nicolas Escudé s’est montré plutôt réservé quant à la pres­ta­tion de son compa­triote, esti­mant que son côté « showman » avait parfois pris le pas sur l’efficacité.

« Que dire de cette rencontre. On peut diffi­ci­le­ment jauger du niveau de Gaël sur une partie comme celle‐là. Il faut arriver à trouver ce juste milieu entre être compé­titif lors les tour­nois sur lesquels il s’aligne, et ce côté plaisir. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Quand on voit la physio­nomie de cette partie, on peut la résumer au premier point du match, avec ce coup droit sauté et la volée ratée. Pour Carabelli, c’était loin d’être évident. Monfils est quand même un client en face. On ne sait pas trop à quoi s’at­tendre, il y avait très peu de rythme, beau­coup de fautes. Il faut rester concen­trer. On ne sort pas forcé­ment de ce genre de match avec de très bonnes sensations. »

La réac­tion d’Arthur Fils sur le tour de magie raté de Gaël Monfils 😅



Le Masters 1000 de Madrid, c’est sur Eurosport et HBO Max #MMOpen #HomeofTennis pic.twitter.com/Idb2Wj2e7X — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 23, 2026

Gaël Monfils a au moins d’avoir régalé le public… et notam­ment Arthur Fils, présent en tribunes.