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Escudé, après la défaite de Monfils au premier tour : « Il ne faut pas non plus tout mélanger »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils pour­suit sa tournée d’adieux, tournoi après tournoi.

Ce jeudi, le Français dispu­tait ainsi son ultime match à Madrid. Il s’est incliné dès le premier tour face à l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial), en deux sets (6−3, 6–4) et 1h19 de jeu.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’ancien joueur Nicolas Escudé s’est montré plutôt réservé quant à la pres­ta­tion de son compa­triote, esti­mant que son côté « showman » avait parfois pris le pas sur l’efficacité.

« Que dire de cette rencontre. On peut diffi­ci­le­ment jauger du niveau de Gaël sur une partie comme celle‐là. Il faut arriver à trouver ce juste milieu entre être compé­titif lors les tour­nois sur lesquels il s’aligne, et ce côté plaisir. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Quand on voit la physio­nomie de cette partie, on peut la résumer au premier point du match, avec ce coup droit sauté et la volée ratée. Pour Carabelli, c’était loin d’être évident. Monfils est quand même un client en face. On ne sait pas trop à quoi s’at­tendre, il y avait très peu de rythme, beau­coup de fautes. Il faut rester concen­trer. On ne sort pas forcé­ment de ce genre de match avec de très bonnes sensations. »

Gaël Monfils a au moins d’avoir régalé le public… et notam­ment Arthur Fils, présent en tribunes.

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 19:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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