Pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils poursuit sa tournée d’adieux, tournoi après tournoi.
Ce jeudi, le Français disputait ainsi son ultime match à Madrid. Il s’est incliné dès le premier tour face à l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e mondial), en deux sets (6−3, 6–4) et 1h19 de jeu.
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Ugo Carabelli defeats Monfils 6–3 6–4 in the Frenchman’s final match in Madrid #MMOpen pic.twitter.com/NSmjGoymTf
Aux commentaires du match sur Eurosport, l’ancien joueur Nicolas Escudé s’est montré plutôt réservé quant à la prestation de son compatriote, estimant que son côté « showman » avait parfois pris le pas sur l’efficacité.
« Que dire de cette rencontre. On peut difficilement jauger du niveau de Gaël sur une partie comme celle‐là. Il faut arriver à trouver ce juste milieu entre être compétitif lors les tournois sur lesquels il s’aligne, et ce côté plaisir. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Quand on voit la physionomie de cette partie, on peut la résumer au premier point du match, avec ce coup droit sauté et la volée ratée. Pour Carabelli, c’était loin d’être évident. Monfils est quand même un client en face. On ne sait pas trop à quoi s’attendre, il y avait très peu de rythme, beaucoup de fautes. Il faut rester concentrer. On ne sort pas forcément de ce genre de match avec de très bonnes sensations. »
La réaction d’Arthur Fils sur le tour de magie raté de Gaël Monfils 😅— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 23, 2026
Le Masters 1000 de Madrid, c’est sur Eurosport et HBO Max #MMOpen #HomeofTennis pic.twitter.com/Idb2Wj2e7X
Gaël Monfils a au moins d’avoir régalé le public… et notamment Arthur Fils, présent en tribunes.
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 19:36