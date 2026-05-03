Nos confrères de l’Equipe ont inter­rogé Mahut, Benneteau et Escudé pour comprendre comment Alexandre Zverev pour­rait dominer un Jannik Sinner en grande cofiance qui reste sur 8 victoires de suite face à l’Allemand.

Pour Nicolas, il y a du mieux dans le jeu de Sascha surtout à Madrid.

« À Madrid, je trouve qu’il frappe beau­coup plus fort en coup droit. Côté revers, il fait l’ef­fort d’aller à la balle, de la prendre presque au sommet du rebond, de moins l’at­tendre. Il vient au filet, il y retourne même quand il loupe des volées. Il est dans cette démarche, en accord avec ses paroles. Ce qui est dommage, c’est que tout ça, s’il l’avait fait il y a quelques années, il n’en serait peut‐être pas à huit défaites de suite. Le point positif pour Zverev, c’est qu’a­vant ce 8–0, il l’a déjà battu. »