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Escudé croit un peu en Zverev : « Le point positif pour Zverev, c’est qu’a­vant ce 8–0, il l’a déjà battu »

Par
Jean Muller
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Nos confrères de l’Equipe ont inter­rogé Mahut, Benneteau et Escudé pour comprendre comment Alexandre Zverev pour­rait dominer un Jannik Sinner en grande cofiance qui reste sur 8 victoires de suite face à l’Allemand. 

Pour Nicolas, il y a du mieux dans le jeu de Sascha surtout à Madrid.

« À Madrid, je trouve qu’il frappe beau­coup plus fort en coup droit. Côté revers, il fait l’ef­fort d’aller à la balle, de la prendre presque au sommet du rebond, de moins l’at­tendre. Il vient au filet, il y retourne même quand il loupe des volées. Il est dans cette démarche, en accord avec ses paroles. Ce qui est dommage, c’est que tout ça, s’il l’avait fait il y a quelques années, il n’en serait peut‐être pas à huit défaites de suite. Le point positif pour Zverev, c’est qu’a­vant ce 8–0, il l’a déjà battu. »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 08:12

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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