Nos confrères de l’Equipe ont interrogé Mahut, Benneteau et Escudé pour comprendre comment Alexandre Zverev pourrait dominer un Jannik Sinner en grande cofiance qui reste sur 8 victoires de suite face à l’Allemand.
Pour Nicolas, il y a du mieux dans le jeu de Sascha surtout à Madrid.
« À Madrid, je trouve qu’il frappe beaucoup plus fort en coup droit. Côté revers, il fait l’effort d’aller à la balle, de la prendre presque au sommet du rebond, de moins l’attendre. Il vient au filet, il y retourne même quand il loupe des volées. Il est dans cette démarche, en accord avec ses paroles. Ce qui est dommage, c’est que tout ça, s’il l’avait fait il y a quelques années, il n’en serait peut‐être pas à huit défaites de suite. Le point positif pour Zverev, c’est qu’avant ce 8–0, il l’a déjà battu. »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 08:12