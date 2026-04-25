Alors que tout le monde ne parle plus que du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, Jannik Sinner poursuit lui sa folle série à Madrid, où il a d’ailleurs eu des mots très élégants à l’égard de son grand rival.
Tombeur d’un Benjamin Bonzi (104e mondial) accrocheur lors de son entrée en lice au deuxième tour dans la capitale espagnol (6–7[6], 6–1, 6–4), l’Italien a signé une 23e victoire consécutive en Masters 1000, égalant ainsi la meilleure série de Rafael Nadal dans cette catégorie.
Si le chemin reste encore long, le numéro 1 mondial se rapproche peu à peu des standards fixés par Roger Federer et du record détenu par Novak Djokovic, avec 31 succès d’affilée.
Pour rappel, Sinner reste sur une série exceptionnelle de quatre titres consécutifs en Masters 1000 : Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.
📊 Les plus longues séries de victoires en Masters 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 24, 2026
🇷🇸 Novak Djokovic – 31
🇷🇸 Novak Djokovic – 30
🇨🇭 Roger Federer – 29
🇷🇸 Novak Djokovic – 23
🇪🇸 Rafael Nadal – 23
🇮🇹 Jannik Sinner – 23 ⬆️ pic.twitter.com/wVXvFaJBaZ
Au troisième tour à Madrid, il sera opposé au qualifié danois Elmer Møller (169e mondial).
Publié le samedi 25 avril 2026 à 11:45