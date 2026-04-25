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Et pendant ce temps, Sinner égale Nadal

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Alors que tout le monde ne parle plus que du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, Jannik Sinner pour­suit lui sa folle série à Madrid, où il a d’ailleurs eu des mots très élégants à l’égard de son grand rival.

Tombeur d’un Benjamin Bonzi (104e mondial) accro­cheur lors de son entrée en lice au deuxième tour dans la capi­tale espa­gnol (6–7[6], 6–1, 6–4), l’Italien a signé une 23e victoire consé­cu­tive en Masters 1000, égalant ainsi la meilleure série de Rafael Nadal dans cette catégorie.

Si le chemin reste encore long, le numéro 1 mondial se rapproche peu à peu des stan­dards fixés par Roger Federer et du record détenu par Novak Djokovic, avec 31 succès d’affilée.

Pour rappel, Sinner reste sur une série excep­tion­nelle de quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 : Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

Au troi­sième tour à Madrid, il sera opposé au qualifié danois Elmer Møller (169e mondial).

Publié le samedi 25 avril 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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