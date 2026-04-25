Alors que tout le monde ne parle plus que du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, Jannik Sinner pour­suit lui sa folle série à Madrid, où il a d’ailleurs eu des mots très élégants à l’égard de son grand rival.

Tombeur d’un Benjamin Bonzi (104e mondial) accro­cheur lors de son entrée en lice au deuxième tour dans la capi­tale espa­gnol (6–7[6], 6–1, 6–4), l’Italien a signé une 23e victoire consé­cu­tive en Masters 1000, égalant ainsi la meilleure série de Rafael Nadal dans cette catégorie.

Si le chemin reste encore long, le numéro 1 mondial se rapproche peu à peu des stan­dards fixés par Roger Federer et du record détenu par Novak Djokovic, avec 31 succès d’affilée.

Pour rappel, Sinner reste sur une série excep­tion­nelle de quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 : Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

📊 Les plus longues séries de victoires en Masters 1000 :

🇷🇸 Novak Djokovic – 31

🇷🇸 Novak Djokovic – 30

🇨🇭 Roger Federer – 29

🇷🇸 Novak Djokovic – 23

🇪🇸 Rafael Nadal – 23

🇮🇹 Jannik Sinner – 23 ⬆️ pic.twitter.com/wVXvFaJBaZ — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 24, 2026

Au troi­sième tour à Madrid, il sera opposé au qualifié danois Elmer Møller (169e mondial).