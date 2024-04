Alors que le Masters 1000 de Madrid doit débuter dans quelques jours avec la présence de Rafael Nadal dans le tableau avec un clas­se­ment protégé, le direc­teur du tournoi, Feliciano Lopez, s’est récem­ment exprimé sur le statut de son compa­triote dans l’his­toire du tennis.

Et lors­qu’on lui a demandé si Rafa était le meilleur joueur de tous les temps de ce sport, l’an­cien 12e mondial et retraité depuis moins d’un an n’a pas hésité une seule seconde.

« C’est une ques­tion presque offen­sante. C’est évident. Nadal a fait des choses qui ne se sont jamais produites dans l’his­toire. Il n’est pas seule­ment le meilleur sportif espa­gnol de tous les temps, pour beau­coup, il est aussi le meilleur joueur de tennis de l’his­toire. Oui, le débat reste ouvert. Certains disent Djokovic, qui a des chiffres irré­fu­tables. Mais d’autres pensent que Rafa a aussi des argu­ments à faire valoir. Personnellement, je pense qu’il a accompli des choses incroyables qui peuvent contri­buer à le faire consi­dérer comme le meilleur de l’his­toire, avant tout le fait qu’il ait remporté 14 fois le même Grand Chelem. Pour moi, cet exploit éclipse les autres. Ce tournoi est né sans Rafa, mais il a grandi avec lui et il est évident qu’il a apporté une contri­bu­tion déme­surée à la crois­sance du tournoi. Les Madrilènes l’adorent et c’est incroyable de voir le tournoi grandir en même temps que notre meilleur joueur », a déclaré « Feli » dans des propos rapportés par le site Tennis Up To Date.