Largement dominé pendant plus d’une heure, mené en 2–6, 2–3, Carlos Alcaraz était vrai­ment dans le rouge. Agressé constam­ment par un Finlandais étin­ce­lant, l’Espagnol loin alors de son meilleur niveau cher­chait souvent du regard son clan pour cher­cher la solu­tion. D’autant plus qu’il devait vrai­ment batailler ferme pour éviter le pire quand Ruusuvuori obte­nait 5 balles de breaks.

C’était évide­ment le tour­nant du match.

Sentant le vent d’une défaite devant son peuple, Carlos serrait alors le jeu et les dents alors que dans le même temps son adver­saire bais­sait d’un petit cran. C’était suffi­sant pour que l’Espagnol prennent la tête empoche le set (2−6, 6–4) avant de breaker d’entre dans le 3ème. Un peu comme le fait si bien Nadal, c’est au moment où il était au plus mal que Carlos a retrouvé du rythme et de l’adrénaline.

Cette victoire (2−6, 6–4, 6–2) confirme encore son formi­dable tempé­ra­ment de combat­tant mais elle donne aussi des idées pour des futurs adver­saires car Ruusuvuori en prati­quant un jeu offensif basé sur quelques frappes a mis un temps en grand danger le favori du tournoi.