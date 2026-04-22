« Rome (6 au 17 mai) me semble presque impos­sible pour lui et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) », avait alerté Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, au moment de réagir au forfait de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit.

Au micro d’Eurosport Espagne, l’an­cien 12e joueur mondial a clarifié ses propos.

« Je n’avais aucune infor­ma­tion. J’ai parlé de mon expé­rience person­nelle avec une ancienne bles­sure. Je pense que c’est celle qu’il a. Mais je n’ai pas la certi­tude qu’il souffre de cette même bles­sure. C’est vrai que le poignet est une zone déli­cate. Une partie du corps que le joueur de tennis doit garder en parfait état. Et il y a beau­coup de tendons. J’ai moi‐même souf­fert de cela, et c’est ce que j’ai partagé à la radio. Les gens ont inter­prété mes propos comme si j’avais dit qu’Alcaraz souf­frait de cette bles­sure, qui m’avait moi‐même arrêté pendant deux mois… Rien de plus »

🎙️🇪🇸 Feliciano López aclara sus pala­bras en Eurosport sobre la lesión de Carlos Alcaraz que han desper­tado cierto revuelo en redes sociales :



👉 « En base a eso, expliqué mi expe­riencia cuando yo me lesióne del tendón nada más » pic.twitter.com/KIUaRUoYd3 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026

Pour rappel, Carlos Alcaraz a lui‐même annoncé qu’il était incer­tain pour Roland‐Garros, en atten­dant les prochains examens…