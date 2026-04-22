« Rome (6 au 17 mai) me semble presque impossible pour lui et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) », avait alerté Feliciano Lopez, directeur du Masters 1000 de Madrid, au moment de réagir au forfait de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit.
Au micro d’Eurosport Espagne, l’ancien 12e joueur mondial a clarifié ses propos.
« Je n’avais aucune information. J’ai parlé de mon expérience personnelle avec une ancienne blessure. Je pense que c’est celle qu’il a. Mais je n’ai pas la certitude qu’il souffre de cette même blessure. C’est vrai que le poignet est une zone délicate. Une partie du corps que le joueur de tennis doit garder en parfait état. Et il y a beaucoup de tendons. J’ai moi‐même souffert de cela, et c’est ce que j’ai partagé à la radio. Les gens ont interprété mes propos comme si j’avais dit qu’Alcaraz souffrait de cette blessure, qui m’avait moi‐même arrêté pendant deux mois… Rien de plus »
🎙️🇪🇸 Feliciano López aclara sus palabras en Eurosport sobre la lesión de Carlos Alcaraz que han despertado cierto revuelo en redes sociales :— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026
👉 « En base a eso, expliqué mi experiencia cuando yo me lesióne del tendón nada más » pic.twitter.com/KIUaRUoYd3
Pour rappel, Carlos Alcaraz a lui‐même annoncé qu’il était incertain pour Roland‐Garros, en attendant les prochains examens…
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 12:58