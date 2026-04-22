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Feliciano Lopez, direc­teur du tournoi, met les choses au clair sur Carlos Alcaraz : « Les gens ont inter­prété mes propos »

Par
Baptiste Mulatier
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« Rome (6 au 17 mai) me semble presque impos­sible pour lui et j’espère qu’il sera là pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) », avait alerté Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, au moment de réagir au forfait de Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit. 

Au micro d’Eurosport Espagne, l’an­cien 12e joueur mondial a clarifié ses propos. 

« Je n’avais aucune infor­ma­tion. J’ai parlé de mon expé­rience person­nelle avec une ancienne bles­sure. Je pense que c’est celle qu’il a. Mais je n’ai pas la certi­tude qu’il souffre de cette même bles­sure. C’est vrai que le poignet est une zone déli­cate. Une partie du corps que le joueur de tennis doit garder en parfait état. Et il y a beau­coup de tendons. J’ai moi‐même souf­fert de cela, et c’est ce que j’ai partagé à la radio. Les gens ont inter­prété mes propos comme si j’avais dit qu’Alcaraz souf­frait de cette bles­sure, qui m’avait moi‐même arrêté pendant deux mois… Rien de plus »

Pour rappel, Carlos Alcaraz a lui‐même annoncé qu’il était incer­tain pour Roland‐Garros, en atten­dant les prochains examens…

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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