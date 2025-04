Ancien numéro 12 mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez s’est exprimé lors de son passage sur la radio Cadena Cope, concer­nant l’ab­sence de Carlos Alcaraz à son tournoi. Une perte majeure pour l’organisation.

« Nous y sommes habi­tués. Les tour­nois de tennis perdent parfois leurs meilleurs joueurs. C’est vrai qu’à Barcelone, je ne l’ai pas vu boiter, mais quand il a eu froid, tout a changé. J’ai été choqué de perdre Carlitos et comme je ne m’y atten­dais pas, j’étais persuadé que ce n’était pas grave. J’ai appelé le médecin sur place et il m’a dit qu’il n’y avait rien d’im­por­tant. Il faut savoir choisir où l’on joue. Jouer à Monte‐Carlo et à Barcelone coup sur coup… ça influence. L’idéal aurait peut‐être été de ne pas jouer à Barcelone, mais avec le recul… »