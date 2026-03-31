Directeur du Masters 1000 de Madrid, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai 2026, Feliciano Lopez a été interrogé sur la possibilité de voir le nouveau stade en construction du tournoi porter le nom de Rafael Nadal. Et visiblement, ce n’est pas dans les plans.
« Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour. La question du stade, de son nom et tout ça n’est pas encore tranchée. Un sponsor pourrait intervenir pour donner son nom au stade, ou bien celui d’un joueur… Nous n’y avons pas encore réfléchi, mais bon, ce serait un honneur pour nous. Imagine un peu : pouvoir donner le nom de Rafa à l’un de nos stades. Nous avons Manolo Santana, nous avons Arantxa, et imaginez pouvoir avoir Rafa. Ce serait un luxe pour nous. C’est en quelque sorte notre dernier rêve à réaliser : avoir le nouveau stade terminé, ce qui nous facilitera grandement les choses. Nous avons trois stades couverts, ce qui est incroyable ; nous sommes les seuls au monde à en avoir autant, avec l’Australie. Mais il est vrai que notre stade est un peu petit pour un tournoi Masters 1000. Nous avons trois courts de 3 500 places à l’Arantxa, et pendant la première semaine d’un Masters 1000, avec tous les matchs qui y sont programmés, les gens font la queue dehors car il y a des matchs exceptionnels qu’on ne peut pas mettre sur le court central, car il n’y a que cinq matchs par jour. Donc, pendant de nombreux jours de la première semaine, pouvoir organiser ces matchs sur un court de 8 000 places va nous offrir une toute autre dimension. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 15:55