Directeur du Masters 1000 de Madrid, qui aura lieu du 22 avril au 3 mai 2026, Feliciano Lopez a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir le nouveau stade en construc­tion du tournoi porter le nom de Rafael Nadal. Et visi­ble­ment, ce n’est pas dans les plans.

« Pour l’ins­tant, ce n’est pas à l’ordre du jour. La ques­tion du stade, de son nom et tout ça n’est pas encore tran­chée. Un sponsor pour­rait inter­venir pour donner son nom au stade, ou bien celui d’un joueur… Nous n’y avons pas encore réfléchi, mais bon, ce serait un honneur pour nous. Imagine un peu : pouvoir donner le nom de Rafa à l’un de nos stades. Nous avons Manolo Santana, nous avons Arantxa, et imaginez pouvoir avoir Rafa. Ce serait un luxe pour nous. C’est en quelque sorte notre dernier rêve à réaliser : avoir le nouveau stade terminé, ce qui nous faci­li­tera gran­de­ment les choses. Nous avons trois stades couverts, ce qui est incroyable ; nous sommes les seuls au monde à en avoir autant, avec l’Australie. Mais il est vrai que notre stade est un peu petit pour un tournoi Masters 1000. Nous avons trois courts de 3 500 places à l’Arantxa, et pendant la première semaine d’un Masters 1000, avec tous les matchs qui y sont programmés, les gens font la queue dehors car il y a des matchs excep­tion­nels qu’on ne peut pas mettre sur le court central, car il n’y a que cinq matchs par jour. Donc, pendant de nombreux jours de la première semaine, pouvoir orga­niser ces matchs sur un court de 8 000 places va nous offrir une toute autre dimension. »