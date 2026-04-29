Blessé au poignet et déjà forfait pour à Madrid, après s’être retiré du tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz va égale­ment manquer Rome et Roland‐Garros.

Interrogé sur les ondes de la Cadena COPE, l’ancien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 espa­gnol, Feliciano Lopez, a tenu à alerter sur la nature de ce type de blessure.

🤕 🚨 @alexcorretja74, sobre la lesión de Alcaraz : « MÁXIMA paciencia, no hay que ponerse una fecha para volver »



🌿 « No tengo CLARO que pueda llegar a Wimbledon »



👀 @feliciano_lopez : « La muñeca es un tema compli­cado, un tenista nece­sita tenerla no al 100, sino al 200% » pic.twitter.com/Ma9VK792nM — El Larguero (@ellarguero) April 27, 2026

« Le poignet, c’est un sujet compliqué. J’ai eu une bles­sure prati­que­ment iden­tique et c’est un problème délicat parce que le poignet comporte de nombreux éléments : il y a beau­coup de petits os, de tendons… En plus, c’est une partie du corps dont un joueur de tennis a besoin, non pas à 100 %, mais à 200 %, car tout se fait avec le poignet. Il y a toute une série de mouve­ments que le joueur de tennis effectue avec son poignet, et donc, dès que ton poignet n’est pas à 100 % mais à 80 %, c’est un problème bien plus grave que si cela arri­vait à une autre partie du corps. Donc, je pense qu’ils doivent rester très sereins et je crois que Carlos, lorsqu’il a fait ces décla­ra­tions lors de la céré­monie des Laureus Awards, a dit : ‘Je ne suis pas pressé, l’important pour moi est de récu­pérer.’ Je pense qu’il est conscient qu’il s’agit d’une bles­sure rela­ti­ve­ment grave et que Carlos, de plus, a un âge où il ne doit pas se précipiter. »