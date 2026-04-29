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Feliciano Lopez, quelques jours après le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros : « Je pense que Carlos a conscience qu’il s’agit d’une bles­sure rela­ti­ve­ment grave »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet et déjà forfait pour à Madrid, après s’être retiré du tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz va égale­ment manquer Rome et Roland‐Garros. 

Interrogé sur les ondes de la Cadena COPE, l’ancien 12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 espa­gnol, Feliciano Lopez, a tenu à alerter sur la nature de ce type de blessure. 

« Le poignet, c’est un sujet compliqué. J’ai eu une bles­sure prati­que­ment iden­tique et c’est un problème délicat parce que le poignet comporte de nombreux éléments : il y a beau­coup de petits os, de tendons… En plus, c’est une partie du corps dont un joueur de tennis a besoin, non pas à 100 %, mais à 200 %, car tout se fait avec le poignet. Il y a toute une série de mouve­ments que le joueur de tennis effectue avec son poignet, et donc, dès que ton poignet n’est pas à 100 % mais à 80 %, c’est un problème bien plus grave que si cela arri­vait à une autre partie du corps. Donc, je pense qu’ils doivent rester très sereins et je crois que Carlos, lorsqu’il a fait ces décla­ra­tions lors de la céré­monie des Laureus Awards, a dit : ‘Je ne suis pas pressé, l’important pour moi est de récu­pérer.’ Je pense qu’il est conscient qu’il s’agit d’une bles­sure rela­ti­ve­ment grave et que Carlos, de plus, a un âge où il ne doit pas se précipiter. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 17:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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