Blessé au poignet et déjà forfait pour à Madrid, après s’être retiré du tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz va également manquer Rome et Roland‐Garros.
Interrogé sur les ondes de la Cadena COPE, l’ancien 12e joueur mondial et actuel directeur du Masters 1000 espagnol, Feliciano Lopez, a tenu à alerter sur la nature de ce type de blessure.
🤕 🚨 @alexcorretja74, sobre la lesión de Alcaraz : « MÁXIMA paciencia, no hay que ponerse una fecha para volver »— El Larguero (@ellarguero) April 27, 2026
🌿 « No tengo CLARO que pueda llegar a Wimbledon »
👀 @feliciano_lopez : « La muñeca es un tema complicado, un tenista necesita tenerla no al 100, sino al 200% » pic.twitter.com/Ma9VK792nM
« Le poignet, c’est un sujet compliqué. J’ai eu une blessure pratiquement identique et c’est un problème délicat parce que le poignet comporte de nombreux éléments : il y a beaucoup de petits os, de tendons… En plus, c’est une partie du corps dont un joueur de tennis a besoin, non pas à 100 %, mais à 200 %, car tout se fait avec le poignet. Il y a toute une série de mouvements que le joueur de tennis effectue avec son poignet, et donc, dès que ton poignet n’est pas à 100 % mais à 80 %, c’est un problème bien plus grave que si cela arrivait à une autre partie du corps. Donc, je pense qu’ils doivent rester très sereins et je crois que Carlos, lorsqu’il a fait ces déclarations lors de la cérémonie des Laureus Awards, a dit : ‘Je ne suis pas pressé, l’important pour moi est de récupérer.’ Je pense qu’il est conscient qu’il s’agit d’une blessure relativement grave et que Carlos, de plus, a un âge où il ne doit pas se précipiter. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 17:56