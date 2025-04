À l’ap­proche du Masters 1000 de Madrid, programmé du 25 avril au 4 mai cette année, nos confrères de Relevo ont réalisé un long entre­tien avec Feliciano Lopez, direc­teur du tournoi. Sans surprise, l’an­cien 12e joueur mondial a été ques­tionné sur la gestion de l’après‐Nadal, fraî­che­ment retraité en novembre dernier, après la Coupe Davis.

Un vide forcé­ment diffi­cile à combler, tant le roi de la terre battue à brillé dans la capi­tale espa­gnole, avec cinq titres dans la besace. Pourtant, Feliciano Lopez se veut rassu­rant pour la suite du tournoi madri­lène, notam­ment grâce à la présence de Carlos Alcaraz.

« Nous avons main­te­nant eu la chance ou la béné­dic­tion d’avoir Carlitos, avec un timing parfait. Rafa se retire et Carlitos appa­raît, un joueur complè­te­ment diffé­rent, avec un style diffé­rent, avec une person­na­lité diffé­rente, mais qui génère égale­ment un intérêt énorme, un gars très charis­ma­tique sur le terrain, qui sourit et aime ce qu’il fait, qui génère et attire un public très diffé­rent. C’est une façon pour les jeunes de s’in­té­resser au tennis à un moment où la réalité et les données nous montrent que les jeunes ne regardent pas le tennis, que l’âge moyen de ceux qui regardent le tennis est très élevé. Le fait que Carlitos se batte pour le clas­se­ment mondial et soit l’une des plus grandes stars du tennis est une béné­dic­tion à bien des égards. »