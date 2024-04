Lors de la céré­monie des Laureus World Sports Awards 2024, durant laquelle Novak Djokovic a été élu sportif de l’année, Carlos Alcaraz s’est voulu rassu­rant sur son état physique avant de se lancer dans la défense de son titre sur le Masters 1000 de Madrid. Son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, a tenu le même discours.

« On commence à voir la lumière. La séance d’en­traî­ne­ment a été très posi­tive. Il n’a pas eu de douleurs et c’est très impor­tant pour sa prépa­ra­tion des prochains jours. Espérons que l’envie l’emporte sur le manque de rythme », a déclaré le coach du numéro 3 mondial, forfait à Monte‐Carlo et Barcelone ces deux dernières semaines en raison d’une gêne au niveau de l’avant‐bras droit.