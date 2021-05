Qui d’autres que des anciens galac­tiques pour supporter un joueur qui l’est encore après 20 ans de carrière au plus haut niveau ? Ayant fait les belles heures du Real Madrid dans les années 2000, le Portugais Luis Figo et le Brésilien Ronaldo étaient tous les deux présents sur le court central Manolo Santana pour soutenir celui qui est un fan incon­di­tionnel du club madri­lène et actuel­le­ment opposé à Alexei Popyrin en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Ronaldo and Figo, a solid duo watching Nadal in Madrid.



[getty] pic.twitter.com/JdtiY42jy5 — José Morgado (@josemorgado) May 6, 2021