Le Tricolore va participer à son 4ème Masters1000 de Madrid et il n’a gagné qu’un seul match, c’était en 2023 quand il a participé aux qualifications. Inutile donc de préciser que sa motivation est forte d’autant qu’il vient de triompher à Barcelone.
Si les conditions sont spéciales à cause de l’altitude (657m) : « La balle s’échappe un peu plus et desfois tu loupes des coups que tu n’a pas l’habitude de louper » comme il l’a expliqué à nos confrère de l’Equipe, cela ne doit pas l’empêcher de performer. Pour son entrée en lice, il affronte le péruvien Ignaco Buse qui est 58ème.
« Je n’ai pas encore gagné de match ici, mais je pense que cette année cela va arriver. J’ai juste quelques réglages à trouver et ça va le faire. Je viens avec un état d’esprit très positif »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 10:38