Le Tricolore va parti­ciper à son 4ème Masters1000 de Madrid et il n’a gagné qu’un seul match, c’était en 2023 quand il a parti­cipé aux quali­fi­ca­tions. Inutile donc de préciser que sa moti­va­tion est forte d’au­tant qu’il vient de triom­pher à Barcelone.

Si les condi­tions sont spéciales à cause de l’al­ti­tude (657m) : « La balle s’échappe un peu plus et desfois tu loupes des coups que tu n’a pas l’ha­bi­tude de louper » comme il l’a expliqué à nos confrère de l’Equipe, cela ne doit pas l’empêcher de performer. Pour son entrée en lice, il affronte le péru­vien Ignaco Buse qui est 58ème.

« Je n’ai pas encore gagné de match ici, mais je pense que cette année cela va arriver. J’ai juste quelques réglages à trouver et ça va le faire. Je viens avec un état d’es­prit très positif »