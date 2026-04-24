Accueil ATP ATP - Madrid

Fils à l’as­saut de la Caja Magica : « J’ai juste quelques réglages à trouver et ça va le faire. Je viens avec un état d’es­prit très positif »

Par
Jean Muller
-
0

Le Tricolore va parti­ciper à son 4ème Masters1000 de Madrid et il n’a gagné qu’un seul match, c’était en 2023 quand il a parti­cipé aux quali­fi­ca­tions. Inutile donc de préciser que sa moti­va­tion est forte d’au­tant qu’il vient de triom­pher à Barcelone.

Si les condi­tions sont spéciales à cause de l’al­ti­tude (657m) : « La balle s’échappe un peu plus et desfois tu loupes des coups que tu n’a pas l’ha­bi­tude de louper » comme il l’a expliqué à nos confrère de l’Equipe, cela ne doit pas l’empêcher de performer. Pour son entrée en lice, il affronte le péru­vien Ignaco Buse qui est 58ème.

« Je n’ai pas encore gagné de match ici, mais je pense que cette année cela va arriver. J’ai juste quelques réglages à trouver et ça va le faire. Je viens avec un état d’es­prit très positif »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 10:38

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥