Déçu de sa perfor­mance en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid contre Andrey Rublev, Taylor Fritz a proposé quelques expli­ca­tions dans dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J’aurais pu jouer beau­coup mieux jouer. Et j’au­rais aimé mieux servir. J’ai bien servi toute la semaine mais pas aujourd’hui (vendredi). Mais le mérite revient à Andrey. Il a très bien servi. Il a servi beau­coup de premières balles. Jouer à Madrid convient bien à mon jeu, mais je pense aussi que mon jeu est encore meilleur quand je jouais sur, je suppose, le court Arantxa‐Sanchez et le court 3. J’ai l’im­pres­sion que c’est plus rapide, que ça rebondit plus haut. Le court central est plus lent et assez glissant. »