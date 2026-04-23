Alors qu’il traverse une période parti­cu­liè­re­ment compli­quée sur les courts, avec deux élimi­na­tions d’entrée à Monte‐Carlo et Munich, et une chute au 80e rang mondial cette semaine, Stefanos Tsitsipas va peut‐être retrouver des couleurs Madrid.

Le Grec de 27 ans a en tout cas impres­sionné, voire même « dégoûté » Gaël Monfils à l’en­traî­ne­ment à en juger par les propos relayés par L’Equipe.

« Il met que des marmites le gars, j’en peux plus ! J’ai zéro échange, c’est injouable, je te jure », a lancé le Français à son entraî­neur, Dorian Descloix, lors d’un set d’en­traî­ne­ment perdu 6–4 contre Tsitsipas.

A noter que Stefanos Tsitsipas tentera de retrouver le goût de la victoire face à Patrick Kypson (90e mondial) tandis que Gaël Monfils commen­cera son tout dernier tournoi dans la capi­tale espa­gnole face à l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e).