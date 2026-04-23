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Gaël Monfils, écoeuré par Stefanos Tsitsipas : « J’en peux plus ! C’est injouable, je te jure »

Par
Baptiste Mulatier
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606
Indians Wells - USA - 07/03/2026

Alors qu’il traverse une période parti­cu­liè­re­ment compli­quée sur les courts, avec deux élimi­na­tions d’entrée à Monte‐Carlo et Munich, et une chute au 80e rang mondial cette semaine, Stefanos Tsitsipas va peut‐être retrouver des couleurs Madrid.

Le Grec de 27 ans a en tout cas impres­sionné, voire même « dégoûté » Gaël Monfils à l’en­traî­ne­ment à en juger par les propos relayés par L’Equipe.

« Il met que des marmites le gars, j’en peux plus ! J’ai zéro échange, c’est injouable, je te jure », a lancé le Français à son entraî­neur, Dorian Descloix, lors d’un set d’en­traî­ne­ment perdu 6–4 contre Tsitsipas. 

A noter que Stefanos Tsitsipas tentera de retrouver le goût de la victoire face à Patrick Kypson (90e mondial) tandis que Gaël Monfils commen­cera son tout dernier tournoi dans la capi­tale espa­gnole face à l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (57e).

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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