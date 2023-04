Battue par l’Egyptienne Mayar Sherif (61ème) au 3ème tour à Madrid, Caroline Garcia se cherche depuis le début de l’année. Si l’on excepte sa finale au Mexique de Monterrey, la Française ne se trouve pas.

11ème à la Race, elle ne s’im­pose pas comme une leader du circuit et elle le sait. A la suite de sa défaite, elle s’est confiée auprès de nos confrères de l’Equipe et son constat est limpide.

« J’ai commis plein de petites fautes de quelques centi­mètres, parce que mon jeu de jambes n’était pas à l’heure et je n’étais pas bien placée. Comme souvent depuis le début de l’année, je m’énerve et je me frustre trop vite. Et après c’est encore pire. J’ai l’im­pres­sion de lui avoir trop donné le match. C’est dommage, faut se remettre bien, physi­que­ment et tennis­ti­que­ment ; faut retourner au travail. Au moins, tout ça laisse de la place pour s’améliorer »