On parle souvent de l’al­ti­tude de Madrid qui est de 650 mètres et qui change « consi­dé­ra­ble­ment » le jeu. Un diag­nostic que réfute le Tricolore, il faut dire qu’il a déjà jouer à une « hauteur » beau­coup plus élevé. C’est ce qu’il a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Ici, le service rebondit plus haut qu’à Monte‐Carlo ou à Barcelone, et c’est sympa, parce que ça va vite, quand il fait chaud (sourire). Mais fran­che­ment, ce n’est pas grand‐chose. Je suis allé beau­coup plus haut, au Mexique, l’an dernier, où j’ai joué à 1 800 m ou même 2 200 m. Là, contrôler la balle n’est pas facile et il faut jouer avec la frus­tra­tion, c’est vrai­ment un autre sport. À Madrid, ça vole un petit peu, mais sans plus »