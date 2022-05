David Goffin retrouve la forme depuis le début de la saison sur terre battue. Titré à Marrakech, huitième de fina­liste à Monte‐Carlo, il va défier Rafael Nadal ce jeudi à 16h pour une place en quarts à Madrid, avec déjà quatre victoires dans la besace (deux en quali­fi­ca­tions, deux dans le tableau prin­cipal contre Aslan Karatsev et Botic van de Zandschulp, à chaque fois en deux sets).

Avant de défier Rafael Nadal pour la septième fois (4–2 pour le Majorquin), il raconte son calvaire des derniers mois à cause de sa bles­sure au genou.

« J’ai eu une période diffi­cile. Je me sentais mal. Je me suis demandé si je serais à nouveau le même. Si je serais plus lent. J’avais des senti­ments diffé­rents chaque jour dans ma tête. Un jour, je m’en­traî­nais bien et je me sentais bien, et le lende­main, je me sentais très fatigué et je ne frap­pais pas bien la belle. Il faut du temps pour croire au processus. C’est la partie la plus diffi­cile. Puis vint Marrakech. Gagner là‐bas signi­fiait beau­coup pour moi. »