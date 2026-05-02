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Greg Rusedski : « Jannik Sinner me rappelle Nadal pour cette phrase merveilleuse de Rafa. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais menta­le­ment, je n’ai pas le droit de m’effondrer’  »

Par
Thomas S
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Alors que Jannik Sinner pour­rait devenir l’un des rares joueurs à remporter les neuf Masters 1000 en cas de victoire ce dimanche à Madrid, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a tenu à insister sur l’in­croyable force mentale de l’Italien.

Une qualité qui lui rappelle un certain Rafael Nadal. Rien que ça. 

« Il me rappelle Nadal. Rafa a prononcé cette phrase merveilleuse en 2019, alors qu’il dispu­tait la finale de l’US Open. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais menta­le­ment, je n’ai pas le droit de m’effondrer’. Je pense que, du point de vue de Rafa, c’est ce qui le rendait si fort. Et du point de vue de Jannik Sinner égale­ment, sa prin­ci­pale force rési­dait dans son intel­li­gence. Et c’est ce qui le rend si bon. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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