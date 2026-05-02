Alors que Jannik Sinner pour­rait devenir l’un des rares joueurs à remporter les neuf Masters 1000 en cas de victoire ce dimanche à Madrid, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a tenu à insister sur l’in­croyable force mentale de l’Italien.

Une qualité qui lui rappelle un certain Rafael Nadal. Rien que ça.

« Il me rappelle Nadal. Rafa a prononcé cette phrase merveilleuse en 2019, alors qu’il dispu­tait la finale de l’US Open. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais menta­le­ment, je n’ai pas le droit de m’effondrer’. Je pense que, du point de vue de Rafa, c’est ce qui le rendait si fort. Et du point de vue de Jannik Sinner égale­ment, sa prin­ci­pale force rési­dait dans son intel­li­gence. Et c’est ce qui le rend si bon. »