S’il a dominé le Français Terence Atmane (47e mondial) en deux sets au troisième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6[2]), Alexander Zverev a été l’auteur d’une déclaration aussi mystérieuse qu’inquiétante lors de l’interview sur le court après sa victoire.
« Dans le deuxième set, j’ai commencé à avoir quelques problèmes. Je ne vais pas dire de quelle blessure il s’agit mais ça a été difficile à la fin. Jusqu’à 5–2, j’étais presque parfait. J’espère que cette blessure pourra être soignée et que je pourrai jouer mardi », a confié le numéro 3 mondial, visiblement gêné et très inquiet.
Zverev : « Im not gonna say what it is, not gonna say what kind of injury, but it was difficult at the end.«— Tennis Masterr (@tennismasterr) April 27, 2026
Mysterious Sasha… pic.twitter.com/FWL95h8dfV
En huitièmes de finale mardi, l’Allemand est censé affronter le Tchèque Jakub Mensik (27e mondial).
A suivre…
Publié le mardi 28 avril 2026 à 08:12