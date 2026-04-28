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Grosse inquié­tude pour Zverev après sa victoire contre Atmane : « Je ne veux pas de dire quelle bles­sure il s’agit… »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a dominé le Français Terence Atmane (47e mondial) en deux sets au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6[2]), Alexander Zverev a été l’au­teur d’une décla­ra­tion aussi mysté­rieuse qu’in­quié­tante lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

« Dans le deuxième set, j’ai commencé à avoir quelques problèmes. Je ne vais pas dire de quelle bles­sure il s’agit mais ça a été diffi­cile à la fin. Jusqu’à 5–2, j’étais presque parfait. J’espère que cette bles­sure pourra être soignée et que je pourrai jouer mardi », a confié le numéro 3 mondial, visi­ble­ment gêné et très inquiet. 

En huitièmes de finale mardi, l’Allemand est censé affronter le Tchèque Jakub Mensik (27e mondial). 

A suivre…

Publié le mardi 28 avril 2026 à 08:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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