S’il a dominé le Français Terence Atmane (47e mondial) en deux sets au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 7–6[2]), Alexander Zverev a été l’au­teur d’une décla­ra­tion aussi mysté­rieuse qu’in­quié­tante lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

« Dans le deuxième set, j’ai commencé à avoir quelques problèmes. Je ne vais pas dire de quelle bles­sure il s’agit mais ça a été diffi­cile à la fin. Jusqu’à 5–2, j’étais presque parfait. J’espère que cette bles­sure pourra être soignée et que je pourrai jouer mardi », a confié le numéro 3 mondial, visi­ble­ment gêné et très inquiet.

Zverev : « Im not gonna say what it is, not gonna say what kind of injury, but it was diffi­cult at the end.«



Mysterious Sasha… pic.twitter.com/FWL95h8dfV — Tennis Masterr (@tennismasterr) April 27, 2026

En huitièmes de finale mardi, l’Allemand est censé affronter le Tchèque Jakub Mensik (27e mondial).

A suivre…