Accueil ATP ATP - Madrid

Guillaume Peyre, coach du Français Atmane : « Après son match contre Humbert, je ne lui ai même pas dit bravo parce que je n’étais pas content de la façon dont il a parlé au kiné et au médecin qui sont venus l’aider »

Par
Baptiste Mulatier
-
735

Alors qu’il était perclus de crampes, à terre, hurlant de douleur et mené 2–5 dans le tie‐break de la deuxième manche, Terence Atmane a réussi à enchaîner cinq points consé­cu­tifs pour arra­cher sa victoire contre Ugo Humbert samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid : 7–6(3), 7–6(5).

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe dans la capi­tale espa­gnole, où son joueur s’ap­prête à défier Alexander Zverev lundi soir, l’entraîneur du 47e mondial, Guillaume Peyre, est revenu avec fran­chise sur cet épisode.

« Je suis toujours direct et cash avec lui. Par exemple, samedi après son match contre Ugo, je ne lui ai même pas dit bravo. Parce que je n’étais pas content de la façon dont il a parlé au kiné et au médecin qui sont venus l’aider. Tu ne parles pas comme ça aux gens. On essaie de lui expli­quer qu’être un bon joueur, c’est aussi être une bonne personne. Ça, je ne cautionne pas du tout. Après, l’in­ci­dent, ce sont les arbitres qui n’ont pas été bons, ce n’est pas la faute de Terence. Il a crampé, il a pris son temps. Est‐ce qu’il a fait durer volon­tai­re­ment, ça, je ne sais pas. Par contre, le compor­te­ment de rembarrer les gens qui viennent l’aider, là, on lui a mis un carreau. Il est d’ailleurs allé s’ex­cuser auprès d’eux. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 12:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥