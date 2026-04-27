Alors qu’il était perclus de crampes, à terre, hurlant de douleur et mené 2–5 dans le tie‐break de la deuxième manche, Terence Atmane a réussi à enchaîner cinq points consé­cu­tifs pour arra­cher sa victoire contre Ugo Humbert samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid : 7–6(3), 7–6(5).

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe dans la capi­tale espa­gnole, où son joueur s’ap­prête à défier Alexander Zverev lundi soir, l’entraîneur du 47e mondial, Guillaume Peyre, est revenu avec fran­chise sur cet épisode.

« Je suis toujours direct et cash avec lui. Par exemple, samedi après son match contre Ugo, je ne lui ai même pas dit bravo. Parce que je n’étais pas content de la façon dont il a parlé au kiné et au médecin qui sont venus l’aider. Tu ne parles pas comme ça aux gens. On essaie de lui expli­quer qu’être un bon joueur, c’est aussi être une bonne personne. Ça, je ne cautionne pas du tout. Après, l’in­ci­dent, ce sont les arbitres qui n’ont pas été bons, ce n’est pas la faute de Terence. Il a crampé, il a pris son temps. Est‐ce qu’il a fait durer volon­tai­re­ment, ça, je ne sais pas. Par contre, le compor­te­ment de rembarrer les gens qui viennent l’aider, là, on lui a mis un carreau. Il est d’ailleurs allé s’ex­cuser auprès d’eux. »