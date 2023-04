Totalement surclassé par Alexander Zverev, ce dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Madrid en seule­ment 55 minutes de jeu (6−1, 6–0), Hugo Grenier, dans des propos recueillis par nos confrères de L’Équipe, a reconnu qu’il était temps que le match se termine tant il était dominé par son adver­saire allemand.

« C’était super dur, je n’avais aucune énergie depuis hier (samedi), j’ai senti que j’avais du mal à récu­pérer et en plus j’ai très, très mal débuté le match, j’étais un peu tendu. Ça ne m’a pas aidé je pense et lui était tout simple­ment beau­coup, beau­coup plus fort que moi. J’étais content que ça se termine parce qu’il n’y avait pas grand‐chose qui allait dans mon sens sur ce match. »