Jusqu’où ira Rafael Jodar ? Difficile de le prédire mais la nouvelle pépite du tennis espa­gnol réalise des débuts impres­sion­nants sur le circuit.

Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, le joueur de 19 ans a remporté 17 de ses 25 premiers matchs ATP, soit un meilleur bilan que Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic et Roger Federer au début de leur carrière.

Certains obser­va­teurs l’ima­ginent déjà riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, à l’image du coach serbe Petar Popovic, ancien entraî­neur de Corentin Moutet.

« Il montre qu’il peut devenir le troi­sième homme derrière Sinner et Alcaraz. Sa balle part telle­ment vite ! », a souligné le coach actuel de Yannick Hanfmann au micro de L’Equipe.

Déjà 42e mondial cette semaine, Rafael Jodar va tenter de pour­suivre son parcours à domi­cile face au Tchèque Vit Kopriva (66e mondial).