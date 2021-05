Quart de fina­liste surprise sur terre‐battue, John Isner se régale à Madrid où les condi­tions de jeu favo­risent son service qui fait des ravages : « J’ai toujours bien servi ici. Les condi­tions pour mon service sont fantas­tiques. Physiquement, vous savez, j’avais les jambes un peu lourdes aujourd’hui. J’ai fini tard mercredi soir, assez tard. Je me suis couché dans la nuit après le dîner, le trai­te­ment, etc. La bonne chose est que j’ai fini un peu plus tôt aujourd’hui, je devrais pouvoir me coucher à une heure décente. Le court sur lequel j’ai joué tous mes matchs ce sont presque des condi­tions d’in­door. Il a un super son, la surface est rapide. Pour moi, il ne semble pas qu’il y ait trop de terre‐battue sur le court. De tous les courts en terre battue sur lesquels je joue, c’est celui qui ressemble le plus d’un court en dur. Cela tombe bien je vais en avoir besoin face à Dominic Thiem » a expliqué John.

Le seul problème c’est que son 1⁄ 4 de finale ne se jouera pas sur le Aranxta Sanchez mais sur la Manola Santana, le central, une donnée qui risque de changer le cours des choses pour sa première balle…