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Ivan Cinkus, coach d’Arthur Fils : « Peut‐être que d’autres gars n’aiment pas ça. Lui, il adore ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Impressionnant depuis son retour de bles­sure et fort de neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils s’avance avec une confiance maxi­male pour défier Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid.

Depuis plusieurs mois, le Français peut compter sur ses entraî­neurs croates, Ivan Cinkus, ancien coach de Marin Cilic ou Miomir Kecmanovic, et Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024. 

Invité du podcast Tales from Tennis, Cinkus a d’ailleurs souligné l’appétence de son joueur pour les grands rendez‐vous et les ambiances survoltées :

« Il aime toujours compé­ti­tion. Quand ça se complique, il aime faire les choses à sa manière, surtout devant les fans, devant la foule, il adore ça. Et ça le motive de plus en plus. Peut‐être que d’autres gars n’aiment pas ça, ils préfèrent rester calmes. Lui, il adore ça. Et puis, il est comme en mouve­ment, c’est comme une explosion. »

Arthur Fils peut frapper un grand coup ce vendredi en mettant fin à la série de 26 victoires consé­cu­tives de Jannik Sinner en Masters 1000. 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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