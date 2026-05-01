Impressionnant depuis son retour de blessure et fort de neuf victoires consécutives, Arthur Fils s’avance avec une confiance maximale pour défier Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid.
Depuis plusieurs mois, le Français peut compter sur ses entraîneurs croates, Ivan Cinkus, ancien coach de Marin Cilic ou Miomir Kecmanovic, et Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024.
Invité du podcast Tales from Tennis, Cinkus a d’ailleurs souligné l’appétence de son joueur pour les grands rendez‐vous et les ambiances survoltées :
« Il aime toujours compétition. Quand ça se complique, il aime faire les choses à sa manière, surtout devant les fans, devant la foule, il adore ça. Et ça le motive de plus en plus. Peut‐être que d’autres gars n’aiment pas ça, ils préfèrent rester calmes. Lui, il adore ça. Et puis, il est comme en mouvement, c’est comme une explosion. »
What’s it like coaching Arthur Fils ?— Tales from Tennis (@TalesFromTennis) April 30, 2026
Ivan Cinkus breaks down their relationship & touches on the explosiveness behind Fils’ rise in recent months 💥 The Frenchman faces World No. 1 Jannik Sinner in Madrid SFs on Friday…
Full interview through link below
📸 via @ArthurFils pic.twitter.com/51l4RupmLH
Arthur Fils peut frapper un grand coup ce vendredi en mettant fin à la série de 26 victoires consécutives de Jannik Sinner en Masters 1000.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 14:28