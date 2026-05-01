

Impressionnant depuis son retour de bles­sure et fort de neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils s’avance avec une confiance maxi­male pour défier Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid.

Depuis plusieurs mois, le Français peut compter sur ses entraî­neurs croates, Ivan Cinkus, ancien coach de Marin Cilic ou Miomir Kecmanovic, et Goran Ivanisevic, coach de Novak Djokovic entre 2019 et 2024.

Invité du podcast Tales from Tennis, Cinkus a d’ailleurs souligné l’appétence de son joueur pour les grands rendez‐vous et les ambiances survoltées :

« Il aime toujours compé­ti­tion. Quand ça se complique, il aime faire les choses à sa manière, surtout devant les fans, devant la foule, il adore ça. Et ça le motive de plus en plus. Peut‐être que d’autres gars n’aiment pas ça, ils préfèrent rester calmes. Lui, il adore ça. Et puis, il est comme en mouve­ment, c’est comme une explosion. »

What’s it like coaching Arthur Fils ?



Ivan Cinkus breaks down their rela­tion­ship & touches on the explo­si­ve­ness behind Fils’ rise in recent months 💥 The Frenchman faces World No. 1 Jannik Sinner in Madrid SFs on Friday…



Full inter­view through link below

📸 via @ArthurFils pic.twitter.com/51l4RupmLH — Tales from Tennis (@TalesFromTennis) April 30, 2026

Arthur Fils peut frapper un grand coup ce vendredi en mettant fin à la série de 26 victoires consé­cu­tives de Jannik Sinner en Masters 1000.