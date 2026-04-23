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Jodar, la nouvelle star espa­gnole, veut changer de peau : « En général, je suis une personne calme, je n’aime pas non plus exprimer beau­coup mes émotions, mais parfois dans le match, c’est vrai­ment néces­saire, je dois apprendre à gérer tout ça »

Par
Laurent Trupiano
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

La « nouvelle » future star espa­gnol continue sa belle saison. Il a domine le Batave de Jong en trois sets et compte bien aller défier De Minaur en faisant preuve de carac­tère et d’agres­si­vité. Novice sur la scène des Masters1000, Rafael est toujours en appren­tis­sage et il compte bien progresser et notam­ment en s’ex­pri­mant plus sur un court car il sait que partage ses émotions peut être un avan­tage plus qu’un défaut.

« C’est ma première année sur le circuit, je me déve­loppe, appre­nant comment agir pendant les matchs. Ces deux tour­nois sont très spéciaux, je peux jouer chez moi et cela implique que beau­coup de gens que je connais viennent me voir. En général, je suis une personne calme, je n’aime pas non plus exprimer beau­coup mes émotions, mais parfois dans le match, c’est néces­saire, et c’est bien, je dois apprendre à gérer tout ça« Si vous gagnez un point impor­tant, il est agréable de crier et de voir que le public est avec vous ».

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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