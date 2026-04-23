La « nouvelle » future star espagnol continue sa belle saison. Il a domine le Batave de Jong en trois sets et compte bien aller défier De Minaur en faisant preuve de caractère et d’agressivité. Novice sur la scène des Masters1000, Rafael est toujours en apprentissage et il compte bien progresser et notamment en s’exprimant plus sur un court car il sait que partage ses émotions peut être un avantage plus qu’un défaut.
« C’est ma première année sur le circuit, je me développe, apprenant comment agir pendant les matchs. Ces deux tournois sont très spéciaux, je peux jouer chez moi et cela implique que beaucoup de gens que je connais viennent me voir. En général, je suis une personne calme, je n’aime pas non plus exprimer beaucoup mes émotions, mais parfois dans le match, c’est nécessaire, et c’est bien, je dois apprendre à gérer tout ça« Si vous gagnez un point important, il est agréable de crier et de voir que le public est avec vous ».
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 14:40