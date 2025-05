Battu par un Casper Ruud plus solide en finale du Masters 1000 de Madrid, Jack Draper, qui va inté­grer le Top 5 mondial ce lundi, était forcé­ment déçu au moment de s’ex­primer lors de la céré­monie de remise des prix.

Mais avec beau­coup de classe, le Britannique a tenu à rendre un hommage appuyé à son adver­saire du jour, vain­queur du premier grand titre de sa carrière.

« Tout d’abord, je tiens à féli­citer Casper. Premier titre en Masters 1000 pour toi. Je pense que tu le mérites vrai­ment. Vu la façon dont tu as joué aujourd’hui (dimanche), tu as été plus coura­geux que moi dans les moments clés. Tu le mérites. Tu as travaillé si dur, tu as toujours eu de très bonnes années sur le circuit. Je tiens donc à te féli­citer, toi et le reste de ton équipe, pour tout ce travail. Cette défaite me fait mal, mais je tiens aussi à remer­cier mon équipe… ma mère, mon frère. Merci pour tout votre soutien. Ce sport est brutal mais je pense que cette défaite va me rendre meilleur. Je vais persévérer. »