Jack a réalisé un bon match en étant solide mais avec quelques vrais temps faibles. On sent aussi que sur certaines séquences de jeu, il se cherche. Queques fois en bout de course côté coup droit, il tente un peu n’im­porte quoi et ce sont ces quelques points qui fina­le­ment ont rendu la tâche plus facile à Casper Rudd, vrai spécia­liste de l’ocre. Jack a conscience de tout cela et espère bien gommer ses petits défauts.

« Je savais que j’étais bon sur terre battue, et cette semaine je l’ai prouvé. L’année dernière, j’avais subi quelques défaites très serrées, et j’avais besoin de me donner à fond pour prouver que j’étais capable de riva­liser à un très haut niveau sur cette surface. Cette semaine, je l’ai prouvé, à moi‐même et aux autres. Je pense que le plus positif que je retiens, c’est que je suis encore en train d’ap­prendre à me déplacer et à jouer sur cette surface, et j’y suis parvenu »