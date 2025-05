Ce dimanche à partir de 18h30, Jack Draper et Casper Ruud s’af­frontent en finale du Masters 1000 de Madrid. L’occasion pour le second d’ef­facer l’image de perdant qui lui colle à la peau (trois défaites en finale de Grand Chelem, deux en Masters 1000 et une aux ATP Finals NDLR).

Le Norvégien jouera proba­ble­ment avec un supplé­ment d’âme, pour enfin décro­cher son premier titre majeur.

À ce sujet, le vain­queur d’Indian Wells 2024 se méfie de son adversaire.

« Même si Casper [Ruud] n’a pas encore gagné de Masters 1000, il a beau­coup d’ex­pé­rience avec des finales de Grand Chelem, il joue vrai­ment bien et il faudra que je sois en mesure d’ar­river sur le court avec mon meilleur tennis pour espérer gagner », a déclaré le Britannique en confé­rence de presse.