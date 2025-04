Reconverti au pick­le­ball après son retrait des courts de tennis en 2023, Jack Sock n’a visi­ble­ment pas laissé son amour pour le tennis derrière lui. L’Américain a notam­ment réagi dans le podcast Nothing Major à la polé­mique lancée par Alexander Zverev autour du manque de fiabi­lité de l’ar­bi­trage élec­tro­nique au Masters 1000 de Madrid. Un geste qu’il a gran­de­ment apprécié.

« Pour être honnête, j’en suis fan. Cette balle était faute. Nous ne parlons pas d’un centi­mètre, nous parlons de plus que cela. Si je suis un joueur, je vais prendre une photo de cette balle. Je vais proba­ble­ment la mettre sur les réseaux sociaux et en parler comme il l’a fait. Cela me contra­rie­rait aussi. Je suis fan de ce qu’a fait Zverev. Ce n’est peut‐être pas l’opi­nion la plus répandue, mais je pense que cela me frus­tre­rait aussi. Je suppose qu’il va rece­voir une amende, mais je pense que c’est ridi­cule. C’est insensé. »