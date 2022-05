Présent ce dimanche en confé­rence de presse à Madrid à l’oc­ca­sion de la journée des médias, Novak Djokovic a été inter­rogé sur la peine de prison pour fraude fiscale retenue à l’en­contre de son ancien entraî­neur, Boris Becker, avec qui il a remporté la baga­telle de six titres du Grand Chelem entre 2014 et 2016.

Et sans surprise, le Serbe s’est dit touché par la situa­tion de celui qu’il consi­dère comme un ami. « J’ai juste le cœur brisé, je veux dire, pour lui. C’est un ami, un ami de longue date, un entraî­neur qui est resté à mes côtés trois, quatre ans, quel­qu’un que je consi­dère proche dans ma vie et qui a beau­coup contribué à mon succès dans ma carrière . J’ai juste le cœur brisé. Je ne vais pas entrer dans les détails du verdict, car je ne suis pas en mesure de le faire, mais en tant que son ami, vous savez, je suis super triste pour lui. Je ne peux pas dire grand‐chose de plus. »