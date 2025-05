L’entraineur de la nouvelle sensa­tion du tour a expliqué à nos confrères de l’Equipe l’évo­lu­tion du jeu de son poulain qui est passé de la 40ème place mondiale à la 5ème en 11 mois.

Pour James, tout est une ques­tion de travail mais aussi d’état d’esprit.

« Quand il a remporté son premier titre, sur le gazon de Stuttgart, l’été dernier, ça a été grand pour sa croyance en son tennis. Battre Alcaraz la semaine d’après au Queen’s a aussi eu un impact sur sa confiance. Les qualités tennis­tiques, ça compte, bien sûr, mais l’état d’es­prit, ça, c’est très puis­sant » explique James.

Concernant Madrid, il y a eu beau­coup de choses qui ont été mises en place et aussi un vai choix au niveau de son calen­drier : « On a peau­finer la prépa­ra­tion et plutôt que d’aller sur un ATP 500 à Barcelone ou Munich. On a préféré s’en­trainer. Il a pu taper la balle pendant trois jours à Monaco avec Jannik Sinner juste avant d’ar­river à Madrid. Il y a pire, comme partenaire.