Jannik Sinner n’a même pas eu besoin de s’employer pour décro­cher son cinquième Masters 1000 de suite, ce dimanche, à Madrid. Opposé à un Alexander Zverev peu inspiré, le numéro 1 mondial l’a faci­le­ment emporté, 6–1, 6–2, après moins d’une heure de jeu.

De passage au micro lors de la céré­monie de remise des prix, l’Italien a eu quelques mots sympas et récon­for­tants pour son adver­saire du jour.

Jannik Sinner after beating Zverev in Madrid to become 1st man in history to win 5 Masters titles in a row



“First of all Sascha, great week to you and your team. I know it was not your best day today. But I wish you only the best for the rest of the season. Of course now Rome… pic.twitter.com/L4ITxsPLa7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026

« Tout d’abord, Sascha, c’était une bonne semaine pour toi et ton équipe. Je sais que ce n’était pas ton meilleur jour aujourd’hui. Mais je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, Rome et Paris approchent à grands pas. Je te souhaite tout le meilleur. Continue comme ça », a déclaré Sinner avant de remer­cier les membres de son staff de choc. « Mon équipe, merci de m’avoir poussé. Merci de croire en moi. Je sais que nous sommes en train de réaliser quelque chose d’incroyable. Merci beau­coup d’être à mes côtés. Je sais que beau­coup d’Italiens nous regardent peut‐être. Merci aussi pour le soutien de chez vous. Je le ressens vrai­ment chaque jour, à chaque séance d’entraînement… Venir ici, ça a été une sensa­tion incroyable. Évidemment, merci pour votre soutien. Merci d’être venus. Ça compte énor­mé­ment pour moi. Merci. »