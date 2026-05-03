Jannik Sinner n’a même pas eu besoin de s’employer pour décrocher son cinquième Masters 1000 de suite, ce dimanche, à Madrid. Opposé à un Alexander Zverev peu inspiré, le numéro 1 mondial l’a facilement emporté, 6–1, 6–2, après moins d’une heure de jeu.
De passage au micro lors de la cérémonie de remise des prix, l’Italien a eu quelques mots sympas et réconfortants pour son adversaire du jour.
Jannik Sinner after beating Zverev in Madrid to become 1st man in history to win 5 Masters titles in a row— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026
“First of all Sascha, great week to you and your team. I know it was not your best day today. But I wish you only the best for the rest of the season. Of course now Rome… pic.twitter.com/L4ITxsPLa7
« Tout d’abord, Sascha, c’était une bonne semaine pour toi et ton équipe. Je sais que ce n’était pas ton meilleur jour aujourd’hui. Mais je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, Rome et Paris approchent à grands pas. Je te souhaite tout le meilleur. Continue comme ça », a déclaré Sinner avant de remercier les membres de son staff de choc. « Mon équipe, merci de m’avoir poussé. Merci de croire en moi. Je sais que nous sommes en train de réaliser quelque chose d’incroyable. Merci beaucoup d’être à mes côtés. Je sais que beaucoup d’Italiens nous regardent peut‐être. Merci aussi pour le soutien de chez vous. Je le ressens vraiment chaque jour, à chaque séance d’entraînement… Venir ici, ça a été une sensation incroyable. Évidemment, merci pour votre soutien. Merci d’être venus. Ça compte énormément pour moi. Merci. »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 19:06