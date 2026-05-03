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Jannik Sinner à Alexander Zverev après l’avoir tota­le­ment surclassé en finale : « Je sais que ce n’était pas ton meilleur jour aujourd’hui »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner n’a même pas eu besoin de s’employer pour décro­cher son cinquième Masters 1000 de suite, ce dimanche, à Madrid. Opposé à un Alexander Zverev peu inspiré, le numéro 1 mondial l’a faci­le­ment emporté, 6–1, 6–2, après moins d’une heure de jeu.

De passage au micro lors de la céré­monie de remise des prix, l’Italien a eu quelques mots sympas et récon­for­tants pour son adver­saire du jour. 

« Tout d’abord, Sascha, c’était une bonne semaine pour toi et ton équipe. Je sais que ce n’était pas ton meilleur jour aujourd’hui. Mais je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, Rome et Paris approchent à grands pas. Je te souhaite tout le meilleur. Continue comme ça », a déclaré Sinner avant de remer­cier les membres de son staff de choc. « Mon équipe, merci de m’avoir poussé. Merci de croire en moi. Je sais que nous sommes en train de réaliser quelque chose d’incroyable. Merci beau­coup d’être à mes côtés. Je sais que beau­coup d’Italiens nous regardent peut‐être. Merci aussi pour le soutien de chez vous. Je le ressens vrai­ment chaque jour, à chaque séance d’entraînement… Venir ici, ça a été une sensa­tion incroyable. Évidemment, merci pour votre soutien. Merci d’être venus. Ça compte énor­mé­ment pour moi. Merci. »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 19:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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