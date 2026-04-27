Sacré à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale à Madrid, Jannik Sinner surfe sur une impressionnante série de 24 victoires consécutives en Masters 1000.
Déjà au‐delà de la meilleure série de Rafael Nadal dans cette catégorie de tournois (23), le numéro 1 mondial se rapproche désormai de Roger Federer (29) et Novak Djokovic (31).
Interrogé en conférence de presse sur cette dynamique exceptionnelle, l’Italien a préféré tempérer, fidèle à sa réputation de sobriété :
« Je l’ai dit et je le répète, ne peux pas me comparer à ces grands noms. Ils ont accompli tellement de choses au cours de leur carrière, alors que je n’en suis qu’au début. Ils sont à un autre niveau. Pour ma part, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de disputer autant de matchs que possible. Mais ce qu’ils ont accompli, c’est tout autre chose. J’essaie simplement de donner tout ce que j’ai à 100 % à chaque match. Si je gagne, tant mieux. Sinon, j’aurai fait de mon mieux et je n’aurai aucun regret. C’est tout. »
The moment Jannik Sinner won his 24th consecutive match at Masters 1000 level— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026
He passes Rafa Nadal for the 3rd longest win streak in Masters 1000 events
1. Djokovic – 31.
2. Federer. 29.
3. 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 24.
4. Nadal – 23.
Doing unreal things. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/6eGRt3qT1s
Pour prolonger cette série et rallier les quarts de finale dans la capitale espagnole, Sinner devra se défaire de Cameron Norrie.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 09:08