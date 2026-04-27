Sacré à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale à Madrid, Jannik Sinner surfe sur une impres­sion­nante série de 24 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

Déjà au‐delà de la meilleure série de Rafael Nadal dans cette caté­gorie de tour­nois (23), le numéro 1 mondial se rapproche désormai de Roger Federer (29) et Novak Djokovic (31).

Interrogé en confé­rence de presse sur cette dyna­mique excep­tion­nelle, l’Italien a préféré tempérer, fidèle à sa répu­ta­tion de sobriété :

« Je l’ai dit et je le répète, ne peux pas me comparer à ces grands noms. Ils ont accompli telle­ment de choses au cours de leur carrière, alors que je n’en suis qu’au début. Ils sont à un autre niveau. Pour ma part, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de disputer autant de matchs que possible. Mais ce qu’ils ont accompli, c’est tout autre chose. J’essaie simple­ment de donner tout ce que j’ai à 100 % à chaque match. Si je gagne, tant mieux. Sinon, j’aurai fait de mon mieux et je n’aurai aucun regret. C’est tout. »

The moment Jannik Sinner won his 24th conse­cu­tive match at Masters 1000 level



He passes Rafa Nadal for the 3rd longest win streak in Masters 1000 events



1. Djokovic – 31.



2. Federer. 29.



3. 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 24.



4. Nadal – 23.



Doing unreal things. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/6eGRt3qT1s — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

Pour prolonger cette série et rallier les quarts de finale dans la capi­tale espa­gnole, Sinner devra se défaire de Cameron Norrie.