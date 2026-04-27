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Jannik Sinner, après avoir dépassé Nadal : « Je l’ai déjà dit et je le répète, je ne peux pas me comparer à Roger Federer, Rafa, et Novak Djokovic »

Par
Baptiste Mulatier
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Sacré à Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale à Madrid, Jannik Sinner surfe sur une impres­sion­nante série de 24 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

Déjà au‐delà de la meilleure série de Rafael Nadal dans cette caté­gorie de tour­nois (23), le numéro 1 mondial se rapproche désormai de Roger Federer (29) et Novak Djokovic (31).

Interrogé en confé­rence de presse sur cette dyna­mique excep­tion­nelle, l’Italien a préféré tempérer, fidèle à sa répu­ta­tion de sobriété :

« Je l’ai dit et je le répète, ne peux pas me comparer à ces grands noms. Ils ont accompli telle­ment de choses au cours de leur carrière, alors que je n’en suis qu’au début. Ils sont à un autre niveau. Pour ma part, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de disputer autant de matchs que possible. Mais ce qu’ils ont accompli, c’est tout autre chose. J’essaie simple­ment de donner tout ce que j’ai à 100 % à chaque match. Si je gagne, tant mieux. Sinon, j’aurai fait de mon mieux et je n’aurai aucun regret. C’est tout. »

Pour prolonger cette série et rallier les quarts de finale dans la capi­tale espa­gnole, Sinner devra se défaire de Cameron Norrie.

Publié le lundi 27 avril 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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