En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a nette­ment dominé Arthur Fils (6−2, 6–4) qui restait pour­tant sur neuf victoires consé­cu­tives avec son titre à Barcelone.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le numéro 1 mondial s’est dit très satis­fait de son niveau face à un joueur en grande forme.

« J’ai essayé d’être le plus agressif possible. Je me sentais très à l’aise au retour de service. Au deuxième set, il a commencé à mieux servir, donc ça a été plus diffi­cile. Je suis très content de ma perfor­mance globale. J’essaie de jouer le meilleur tennis possible en ce moment. Aujourd’hui, c’était une très bonne journée au travail. Mais je le savais avant le match, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Je suis très heureux d’avoir joué contre lui. Ça compte beau­coup pour moi. Il est très bon pour le tennis, pour le sport. Je suis vrai­ment content de ma performance. »

Jannij Sinner after beating Arthur Fils to reach 5th conse­cu­tive Masters final in Madrid



Jannik : “I tried to be best aggres­sive. I felt very comfor­table in the return. Second set he started to serve better so it was more diffi­cult. Very happy about the general perfor­mance today.… pic.twitter.com/8aLj4zEjQG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026

Plus jeune joueur à atteindre la finale de tous les Masters 1000, Jannik Sinner n’est désor­mais plus qu’à un match d’en­chaîner un cinquième titre consé­cutif dans cette caté­gorie de tournoi (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, et peut‐être Madrid).