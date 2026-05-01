En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a nettement dominé Arthur Fils (6−2, 6–4) qui restait pourtant sur neuf victoires consécutives avec son titre à Barcelone.
Lors de l’interview sur le court, le numéro 1 mondial s’est dit très satisfait de son niveau face à un joueur en grande forme.
« J’ai essayé d’être le plus agressif possible. Je me sentais très à l’aise au retour de service. Au deuxième set, il a commencé à mieux servir, donc ça a été plus difficile. Je suis très content de ma performance globale. J’essaie de jouer le meilleur tennis possible en ce moment. Aujourd’hui, c’était une très bonne journée au travail. Mais je le savais avant le match, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Je suis très heureux d’avoir joué contre lui. Ça compte beaucoup pour moi. Il est très bon pour le tennis, pour le sport. Je suis vraiment content de ma performance. »
Jannij Sinner after beating Arthur Fils to reach 5th consecutive Masters final in Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026
Jannik : “I tried to be best aggressive. I felt very comfortable in the return. Second set he started to serve better so it was more difficult. Very happy about the general performance today.… pic.twitter.com/8aLj4zEjQG
Plus jeune joueur à atteindre la finale de tous les Masters 1000, Jannik Sinner n’est désormais plus qu’à un match d’enchaîner un cinquième titre consécutif dans cette catégorie de tournoi (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, et peut‐être Madrid).
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 18:32