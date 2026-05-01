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Jannik Sinner, après sa victoire contre Arthur Fils : « Je savais avant le match qu’il faisait partie des meilleurs joueurs du monde en ce moment »

Par
Baptiste Mulatier
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En demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner a nette­ment dominé Arthur Fils (6−2, 6–4) qui restait pour­tant sur neuf victoires consé­cu­tives avec son titre à Barcelone. 

Lors de l’in­ter­view sur le court, le numéro 1 mondial s’est dit très satis­fait de son niveau face à un joueur en grande forme. 

« J’ai essayé d’être le plus agressif possible. Je me sentais très à l’aise au retour de service. Au deuxième set, il a commencé à mieux servir, donc ça a été plus diffi­cile. Je suis très content de ma perfor­mance globale. J’essaie de jouer le meilleur tennis possible en ce moment. Aujourd’hui, c’était une très bonne journée au travail. Mais je le savais avant le match, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Je suis très heureux d’avoir joué contre lui. Ça compte beau­coup pour moi. Il est très bon pour le tennis, pour le sport. Je suis vrai­ment content de ma performance. »

Plus jeune joueur à atteindre la finale de tous les Masters 1000, Jannik Sinner n’est désor­mais plus qu’à un match d’en­chaîner un cinquième titre consé­cutif dans cette caté­gorie de tournoi (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, et peut‐être Madrid). 

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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