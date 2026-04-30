S’il a dominé en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar (6−2, 7–6 [0]), Jannik Sinner n’en a pas moins été bous­culé, et impres­sionné, par le jeune Espagnol de 19 ans, qui se rappro­chera du top 30 lundi.

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a salué la perfor­mance de son adver­saire, tout en livrant un discours mesuré face à l’emballement médiatique.

Question : « C’est encore tôt… mais penses‐tu que Jodar pour­rait faire partie du Big 3 avec Fonseca ? Peut‐être même d’un Big 4 avec Fonseca, Jodar, Alcaraz et toi ? »

Jannik Sinner : « Je ne sais pas. Je ne peux pas prédire l’avenir. Ce que je crois, c’est qu’ils ont tous un talent incroyable. En tant que sportif, on subit toujours beau­coup de pres­sion. Mon conseil, c’est de toujours essayer de garder cette pres­sion le plus loin possible du présent… Même si je sais qu’il y aura toujours beau­coup de discus­sions en dehors du court. Au bout du compte, c’est au joueur de fran­chir le pas, et ensuite, on verra. Ce qu’il fait est incroyable. Je ne lui souhaite que le meilleur. Mais en même temps, ne le mettez pas trop sous pres­sion. Parce que parfois, ça te monte à la tête et c’est très dur de s’en sortir. C’est un très très bon garçon. Il a une super famille derrière lui. Son père a l’air très très humble. Il vit dans une petite bulle, ce qui est formi­dable pour lui. Je pense qu’il va obtenir des résul­tats incroyables à l’avenir. Il y aura toujours d’autres joueurs, de nouveaux joueurs encore plus jeunes que lui, qui arri­ve­ront proba­ble­ment dans quelques années… Mais oui, il a tout ce qu’il faut. »